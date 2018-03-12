У Савченко заявили, что она не получала повестку на допрос

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных с РФ. Повесток, приглашений или любых других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала", - сообщила Проторченко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежды Савченко вызов на допрос.