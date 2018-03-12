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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 47938 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59377 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62716 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103394 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 103862 просмотра

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У Савченко заявили, что она не получала повестку на допрос

У Савченко заявили, что она не получала повестку на допрос

Киев  •  УНН

 • 12520 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Нардеп Надежда Савченко не получала повестку на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, передает УНН.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных с РФ. Повесток, приглашений или любых других документов, Надежда Викторовна, соответственно не получала", - сообщила Проторченко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежды Савченко вызов на допрос.

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