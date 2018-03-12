У Савченко заявили, що вона не отримувала повістку на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Нардеп Надія Савченко не отримувала повістку на допит у Службу безпеки України. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН.
"Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ, де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з РФ. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів, Надія Вікторівна, відповідно не отримувала", - повідомила Проторченко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Служба безпеки України направила народному депутату України Надії Савченко виклик на допит.