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У Савченко заявили, що вона не отримувала повістку на допит

У Савченко заявили, що вона не отримувала повістку на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Нардеп Надія Савченко не отримувала повістку на допит у Службу безпеки України. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко, передає УНН

"Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ, де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з РФ. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів, Надія Вікторівна, відповідно не отримувала", - повідомила Проторченко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Служба безпеки України направила народному депутату України Надії Савченко виклик на допит.

Українські Національні Новини

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