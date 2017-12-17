В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Женщины в Саудовской Аравии смогут кроме автомобилей управлять грузовиками и мотоциклами в 2018 году, передает УНН со ссылкой на издание Arabian Business.
Главное управление транспорта Саудовской Аравии подтвердило информацию о нововведениях, сообщает местное агентство Saudi Press Agency. В ведомстве заявили, что закон, позволяющий управлять транспортными средствами, будет одинаковым для мужчин и женщин.
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"Для водителей-женщин не будет специальных регистрационных номеров", - заявили в главном управлении.
Однако дела женщин, которые являются участниками дорожно-транспортных происшествий или нарушают ПДД, будут рассматриваться в специальных центрах, где также будут работать только женщины.
Напомним, власти Саудовской Аравии заявили о разрешении женщинам посещать реторанив, кинотеатры и спортивные стадионы вместе с мужчинами со следующего года.