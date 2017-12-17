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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 42600 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105034 просмотра

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10 марта, 15:15 • 121178 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106570 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики

В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Женщины в Саудовской Аравии смогут кроме автомобилей управлять грузовиками и мотоциклами в 2018 году, передает УНН со ссылкой на издание Arabian Business.

Главное управление транспорта Саудовской Аравии подтвердило информацию о нововведениях, сообщает местное агентство Saudi Press Agency. В ведомстве заявили, что закон, позволяющий управлять транспортными средствами, будет одинаковым для мужчин и женщин.

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"Для водителей-женщин не будет специальных регистрационных номеров", - заявили в главном управлении.

Однако дела женщин, которые являются участниками дорожно-транспортных происшествий или нарушают ПДД, будут рассматриваться в специальных центрах, где также будут работать только женщины.

Напомним, власти Саудовской Аравии заявили о разрешении женщинам посещать реторанив, кинотеатры и спортивные стадионы вместе с мужчинами со следующего года.

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