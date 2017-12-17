У Саудівській Аравії жінкам дозволять водити мотоцикли і вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Жінки у Саудівській Аравії зможуть крім автомобілів керувати вантажівками та мотоциклами у 2018 році, передає УНН з посиланням на видання Arabian Business.
Головне управління транспорту Саудівської Аравії підтвердило інформацію про нововведення, повідомляє місцеве агентство Saudi Press Agency. У відомстві заявили, що закон, який дозволяє керувати транспортними засобами, буде однаковим для чоловіків та жінок.
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“Для водіїв-жінок виконано не буде спеціальних реєстраційних номерів”, — заявили в головному управлінні.
Однак справи жінок, які є учасниками дорожньо-транспортних пригод або порушують ПДР, будуть розглядатися в спеціальних центрах, де також працюватимуть тільки жінки.
Нагадаємо, влада Саудівської Аравії заявила про дозвіл жінкам відвідувати реторани, кінотеатри та спортивні стадіони разом з чоловіками з наступного року.