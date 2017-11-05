В Саудовской Аравии разбился вертолет с чиновниками и принцем на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На юге Саудовской Аравии упал вертолет, на борту которого находились чиновники и принц. Об этом сообщил в воскресенье саудовский телеканал Аль-Арабия, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Сообщается, что в результате катастрофы погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин.
В сообщении также указывается, что на борту вертолета находились и другие высокопоставленные чиновники.
Как сообщал УНН, Саудовская Аравия перехватила запущенную с территории Йемена ракету.