У Саудівській Аравії розбився вертоліт з чиновниками і принцом на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На півдні Саудівської Аравії впав вертоліт, на борту якого перебували чиновники та принц. Про це повідомив у неділю саудівський телеканал Аль-Арабія, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Повідомляється, що внаслідок катастрофи загинув заступник губернатора провінції Асир принц Мансур бен Мукрін.
У повідомленні також вказується, що на борту вертольота знаходилися і інші високопоставлені чиновники.
Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія перехопила запущену з території Ємену ракету.