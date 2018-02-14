В САП сообщили, когда судья начнет избирать меру пресечения Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в 19:00 следственный судья Соломенского районного суда города рассмотрит ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения мэру города Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает УНН.
"Сегодня, 14 февраля 2018 года, в 19:00 следственный судья Соломенского районного суда города рассмотрит ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения мэру города Одесса, который был задержан сегодня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.
Судебное заседание, по информации пресс-службы, состоится по адресу Вознесенский спуск, 10б.
Однако по состоянию на 19.13 заседание в райсуде еще не началось.
Как сообщает корепондент УНН, в суд подъехал автозак, но Труханова там не было.
Как сообщал УНН, сегодня в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении.
Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".