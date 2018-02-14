У САП повідомили, коли суддя почне обирати запобіжний захід Труханову

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні о 19:00 слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Київ розгляне клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові міста Одеса. Про це повідомили у прес-службі САП, передає УНН.

“Сьогодні, 14 лютого 2018 року, о 19:00 слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Київ розгляне клопотання детективів НАБУ погоджене прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові міста Одеса, який був затриманий сьогодні за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України („Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем“)”, — йдеться у повідомленні.

Судове засідання, за інформацією прес-служби, відбудеться за адресою Вознесенський узвіз, 10б.

Проте станом на 19.13 засідання у райсуді ще не почалось.

Як повідомляє корепондент УНН, до суду під’їхав автозак, але Труханова там не було.

Як повідомляв УНН, сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. йому вручили повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян” під “Європейську мерію”.

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