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В САП подписали подозрение заместителю руководителя ОП Татарову

Киев • УНН

 • 14201 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

В САП подписали подозрение заместителю руководителя ОП Татарову

"Грищук подписал подозрение Татарову", - проинформировал источник.

Напомним, 1 декабря этого года стало известно, что НАБУ расследует дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Татаров. Так, дело касается фальсификации экспертизы по делу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Как сообщал УНН, в этом деле экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

Позже НАБУ заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно изменила прокуроров в этом производстве. 3 декабря суд отпустил Микитася под домашний арест.

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