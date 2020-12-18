У САП підписали підозру заступнику керівника ОП Татарову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Грищук підписав підозру Татарову", - проінформувало джерело.
Нагадаємо, 1 грудня цього року стало відомо, що НАБУ розслідує справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Татаров. Так, справа стосується фальсифікації експертизи у справі експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася.
Як повідомляв УНН, у цій справі експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.
Пізніше НАБУ заявило, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно змінила прокурорів у цьому провадженні. 3 грудня суд відпустив Микитася під домашній арешт.