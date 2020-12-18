У САП підписали підозру заступнику керівника ОП Татарову

"Грищук підписав підозру Татарову", - проінформувало джерело.

Нагадаємо, 1 грудня цього року стало відомо, що НАБУ розслідує справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Татаров. Так, справа стосується фальсифікації експертизи у справі експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася.

Як повідомляв УНН, у цій справі експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.

Пізніше НАБУ заявило, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно змінила прокурорів у цьому провадженні. 3 грудня суд відпустив Микитася під домашній арешт.