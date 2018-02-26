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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77563 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80255 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107410 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В САП настояли на аресте Труханова с правом залога в 50 млн грн

В САП настояли на аресте Труханова с правом залога в 50 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7084 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сторона обвинения настаивает на избрании судом мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 50 млн грн залога. Об этом сегодня во время судебного заседания в Апелляционном суде Киева заявили прокуроры САП, передает корреспондент УНН.

"Мы настаиваем на определении Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 50 млн 274 грн", - отметили представители обвинения.

Свою позицию в САП объяснили тем, что Г.Труханов, находясь на свободе, может скрыться от следствия, воздействовать на ход расследования, свидетелей и других подозреваемых, поскольку работает в должности городского головы и имеет реальные возможности влияния.

По мнению прокуратуры, именно содержание под стражей сможет обеспечить Г.Труханову выполнение возложенных на него процессуальных обязанностей.

"Выполнение подозреваемым тех обязанностей, которые на него сейчас возложены, не гарантирует их выполнение в будущем", - отметили в выступлении прокуроры.

Сторона защиты отметила, что Г.Труханов сдал на хранение свои загранпаспорта, в том числе - паспорт гражданина Украины, что свидетельствует о том, что он не собирается выезжать за пределы страны.

"Геннадий Труханов заинтересован в установлении истины - это и его репутация в том числе. Просим в отмене решения следственного судьи отказать, оставить решение без изменений", - отметили защитники.

Их позицию поддержал и сам подозреваемый.

"Я готов приходить на проведение следственных действий каждый день... Я не собираюсь никуда уижджаты, здесь я родился, здесь живут мои родители, дети, внуки. Никогда не убегал и не бегу, я готов выполнять все обязанности, которые на меня положит суд" - сказал Г.Труханов.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНН, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщил о подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

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