В САП настояли на аресте Труханова с правом залога в 50 млн грн

"Мы настаиваем на определении Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 50 млн 274 грн", - отметили представители обвинения.

Свою позицию в САП объяснили тем, что Г.Труханов, находясь на свободе, может скрыться от следствия, воздействовать на ход расследования, свидетелей и других подозреваемых, поскольку работает в должности городского головы и имеет реальные возможности влияния.

По мнению прокуратуры, именно содержание под стражей сможет обеспечить Г.Труханову выполнение возложенных на него процессуальных обязанностей.

"Выполнение подозреваемым тех обязанностей, которые на него сейчас возложены, не гарантирует их выполнение в будущем", - отметили в выступлении прокуроры.

Сторона защиты отметила, что Г.Труханов сдал на хранение свои загранпаспорта, в том числе - паспорт гражданина Украины, что свидетельствует о том, что он не собирается выезжать за пределы страны.

"Геннадий Труханов заинтересован в установлении истины - это и его репутация в том числе. Просим в отмене решения следственного судьи отказать, оставить решение без изменений", - отметили защитники.

Их позицию поддержал и сам подозреваемый.

"Я готов приходить на проведение следственных действий каждый день... Я не собираюсь никуда уижджаты, здесь я родился, здесь живут мои родители, дети, внуки. Никогда не убегал и не бегу, я готов выполнять все обязанности, которые на меня положит суд" - сказал Г.Труханов.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНН, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщил о подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.