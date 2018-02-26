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У САП наполягли на арешті Труханова з правом застави у 50 млн грн

У САП наполягли на арешті Труханова з правом застави у 50 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на обранні судом меру Одеси Геннадію Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення 50 млн грн застави. Про це сьогодні під час судового засідання в Апеляційному суді Києва заявили прокурори САП, передає кореспондент УНН.

"Ми наполягаємо на визначенні Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 50 млн 274 грн", - зазначили представники обвинувачення.

Свою позицію у САП пояснили тим, що Г.Труханов, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства, впливати на хід розслідування, свідків та інших підозрюваних, оскільки працює на посаді міського голови і має реальні можливості впливу.

На переконання прокуратури, саме тримання під вартою зможе забезпечити Г.Труханову виконання покладених на нього процесуальних обов'язків.

"Виконання підозрюваним тих обов'язків, які на нього зараз покладені, не гарантує їх виконання у майбутньому", - зазначили у виступі прокурори.

Сторона захисту наголосила, що Г.Труханов здав на зберігання свої закордонні паспорти, у тому числі – паспорт громадянина України, що свідчить про те, що він не збирається виїжджати за межі країни.

"Геннадій Труханов зацікавлений у встановлені істини – це і його репутація у тому числі. Просимо у скасуванні рішення слідчого судді відмовити, залишити рішення без змін", - зазначили захисники.

Їхню позицію підтримав і сам підозрюваний.

"Я готовий приходити на проведення слідчих дій кожен день… Я не збираюся нікуди уїжджати, тут я народився, тут живуть мої батьки, діти, онуки. Ніколи не тікав і не тікаю, я готовий виконувати всі обов язки, які на мене покладе суд", - сказав Труханов.

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНН, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

Українські Національні Новини

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