У САП наполягли на арешті Труханова з правом застави у 50 млн грн

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на обранні судом меру Одеси Геннадію Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення 50 млн грн застави. Про це сьогодні під час судового засідання в Апеляційному суді Києва заявили прокурори САП, передає кореспондент УНН.