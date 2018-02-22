В Санкт-Петербурге провели акцию к годовщине Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Санкт-Петербурге у здания генерального консульства Украины около 10 человек вышли на акцию к четвертой годовщине Революции достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой “Радио Свобода”.
Как сообщила организатор акции, представитель петербургского демократического движения “Солидарность” Ольга Смирнова, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.
Как указала Смирнова, в самой открытке активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.
Как сообщал УНН, украинцы в Вашингтоне почтили память героев Небесной сотни.