У Санкт-Петербурзі провели акцію до річниці Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Санкт-Петербурзі біля будівлі генерального консульства України близько 10 людей вийшли на акцію до четвертої річниці Революції гідності. Про це повідомляє УНН з посиланням “Радіо Свобода”.
Як повідомила організатор акції, представниця петербурзького демократичного руху “Солідарність” Ольга Смирнова, активісти передали генконсулу України сині й жовті квіти та листівку.
Як вказала Смирнова, у самій листівці активісти написали, що громадяни Росії, які поділяють ліберальні та демократичні цінності, засуджують політичне керівництво Росії і президента Володимира Путіна через агресію щодо України.
Як повідомляв УНН, українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні.