В СЕ призвали Россию расследовать заявления о пытках в Чечне

"Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания сегодня опубликовал публичное заявление по Российской Федерации, в котором призвал российские власти принять решительные меры по искоренению явления жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике и в других частях северокавказского региона Российской Федерации, в том числе путем проведения эффективных расследований в случае выявления соответствующей информации", - указано в сообщении.

Выступая с публичным заявлением, первый вице-президент Комитета Марк Келли заявил: "У Комитета серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что, несмотря на усилия, которые он делал в течение последних 20 лет, пытки задержанных лиц в Чеченской Республике остаются глубоко укоренившейся проблемой".

"Это говорит не только о невыполнении обязанностей на уровне республиканской власти, но и об отсутствии эффективного надзора и контроля на федеральном уровне", - добавил Келли.

Напомним, ЕС назвал постоянными нарушителями прав человека ОРДЛО и Россию.