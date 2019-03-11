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В СЕ призвали Россию расследовать заявления о пытках в Чечне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Комитет Совета Европы по борьбе против пыток призывает Россию проводить эффективные расследования заявлений о пытках в Северо-Кавказском регионе, в частности, в Чечне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление комитета.

"Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания сегодня опубликовал публичное заявление по Российской Федерации, в котором призвал российские власти принять решительные меры по искоренению явления жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике и в других частях северокавказского региона Российской Федерации, в том числе путем проведения эффективных расследований в случае выявления соответствующей информации", - указано в сообщении.

Выступая с публичным заявлением, первый вице-президент Комитета Марк Келли заявил: "У Комитета серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что, несмотря на усилия, которые он делал в течение последних 20 лет, пытки задержанных лиц в Чеченской Республике остаются глубоко укоренившейся проблемой".

"Это говорит не только о невыполнении обязанностей на уровне республиканской власти, но и об отсутствии эффективного надзора и контроля на федеральном уровне", - добавил Келли.

Напомним, ЕС назвал постоянными нарушителями прав человека ОРДЛО и Россию.

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