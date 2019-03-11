У РЄ закликали Росію розслідувати заяви про катування у Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Комітет Ради Європи з боротьби проти катувань закликає Росію проводити ефективні розслідування заяв про катування у Північно-Кавказькому регіоні, зокрема, у Чечні. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву комітету.
"Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню сьогодні опублікував публічну заяву щодо Російської Федерації, в якій закликав російську владу вжити рішучих заходів щодо викорінення явища жорстокого поводження з боку співробітників правоохоронних органів у Чеченській Республіці та в інших частинах північнокавказького регіону Російської Федерації, у тому числі шляхом проведення ефективних розслідувань в разі виявлення відповідної інформації", - вказано у повідомленні.
Виступаючи з публічною заявою, перший віце-президент Комітету Марк Келлі заявив: "У Комітету серйозну стурбованість викликає той факт, що, попри зусилля, які він робив протягом останніх 20 років, тортури затриманих осіб в Чеченській Республіці залишаються глибоко вкоріненою проблемою".
"Це говорить не лише про невиконання обов'язків на рівні республіканської влади, а й про відсутність ефективного нагляду і контролю на федеральному рівні", - додав Келлі.
Нагадаємо, ЄС назвав постійними порушниками прав людини ОРДЛО та Росію.