ЄС назвав постійними порушниками прав людини ОРДЛО та Росію

"Європейський Союз буде і надалі рішуче виступати проти застосування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання з боку держави і недержавних суб'єктів, де б вони не відбувалися, а також практики насильницьких зникнень та позасудових, швидких або довільних страт. У зв'язку з цим він продовжує з серйозною стурбованістю стежити за численними недавно зареєстрованими випадками у Бурунді, Чеченській Республіці (Російська Федерація), незаконно анексованій РФ Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також у районах східної України, які наразі не перебувають під контролем уряду, Демократичній Республіці Конго, КНДР, Єгипті, Лівії, М'янмі, Нікарагуа, Пакистані, Філіппінах, Саудівській Аравії, Південному Судані, Сирії, Венесуелі і Ємені", - йдеться у звіті.

Так, ЄС закликає всі держави забезпечити, щоб твердження про випадки катувань, насильницьких зникнень і позасудових страт оперативно і ефективно розслідувалися неупереджено і прозоро.

Крім того, Євросоюз обіцяє і далі закликати держави поважати і захищати права меншин, включаючи національні, етнічні та релігійні.

"ЄС стурбований випадками постійних порушень і зловживань, які спостерігаються у Камеруні, М'янмі, Пакистані, Російській Федерації та незаконно анексованій РФ Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь, і районах східної України, які наразі перебувають не під контролем уряду", - зазначають у Раді ЄС.

У ЄС також закликають держави дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і права в галузі прав людини та забезпечувати повний доступ для доставки гуманітарної допомоги нужденним. У зв'язку з цим Рада ЄС знову наголосила на ситуації на території незаконно анексованого Криму і Севастополя, на окупованому Донбасі, а також у М'янмі, Ізраїлі, Сирії та Ємені.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, жертвами конфлікту на Донбасі стали майже 13 тисяч людей.