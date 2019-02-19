ЕС назвал постоянными нарушителями прав человека ОРДЛО и Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Совет ЕС представил тезисы о приоритетах стран Евросоюза на заседаниях ООН по правам человека. Внимание эксперты Совета ЕС уделяют России, оккупированному Крыму и неподконтрольным украинскому правительству районам Донбасса, где постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека. Об этом говорится в документе на сайте Совета ЕС, передает УНН.
"Европейский Союз будет и впредь решительно выступать против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания со стороны государства и негосударственных субъектов, где бы они ни происходили, а также практики насильственных исчезновений и внесудебных, быстрых или произвольных казней. В связи с этим он продолжает с серьезной обеспокоенностью следить за многочисленными недавно зарегистрированными случаями в Бурунди, Чеченской Республике (Российская Федерация), незаконно аннексированной РФ Автономной Республике Крым и в городе Севастополе, а также в районах восточной Украины, которые сейчас не находятся под контролем правительства, Демократической Республике Конго, КНДР, Египте, Ливии, Мьянме, Никарагуа, Пакистане, Филиппинах, Саудовской Аравии, Южном Судане, Сирии, Венесуэле и Йемене", - говорится в отчете.
Так, ЕС призывает все государства обеспечить, чтобы утверждения о случаях пыток, насильственных исчезновений и внесудебных казней оперативно и эффективно расследовались беспристрастно и прозрачно.
Кроме того, Евросоюз обещает и дальше призывать государства уважать и защищать права меньшинств, включая национальные, этнические и религиозные.
"ЕС обеспокоен случаями постоянных нарушений и злоупотреблений, которые наблюдаются в Камеруне, Мьянме, Пакистане, России и незаконно аннексированной РФ Автономной Республике Крым и в городе Севастополь, и районах восточной Украины, которые сейчас находятся не под контролем правительства", - отмечают в Совете ЕС.
В ЕС также призывают государства соблюдать нормы международного гуманитарного права и права в области прав человека и обеспечивать полный доступ для доставки гуманитарной помощи нуждающимся. В связи с этим Совет ЕС вновь отметил ситуацию на территории незаконно аннексированного Крыма и Севастополя, на оккупированном Донбассе, а также в Мьянме, Израиле, Сирии и Йемене.
Как сообщал УНН, по данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали почти 13 тысяч человек.