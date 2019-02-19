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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 82593 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130400 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125054 просмотра

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7 марта, 08:52 • 160874 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141429 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145283 просмотра

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ЕС назвал постоянными нарушителями прав человека ОРДЛО и Россию

ЕС назвал постоянными нарушителями прав человека ОРДЛО и Россию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Совет ЕС представил тезисы о приоритетах стран Евросоюза на заседаниях ООН по правам человека. Внимание эксперты Совета ЕС уделяют России, оккупированному Крыму и неподконтрольным украинскому правительству районам Донбасса, где постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека. Об этом говорится в документе на сайте Совета ЕС, передает УНН.

"Европейский Союз будет и впредь решительно выступать против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания со стороны государства и негосударственных субъектов, где бы они ни происходили, а также практики насильственных исчезновений и внесудебных, быстрых или произвольных казней. В связи с этим он продолжает с серьезной обеспокоенностью следить за многочисленными недавно зарегистрированными случаями в Бурунди, Чеченской Республике (Российская Федерация), незаконно аннексированной РФ Автономной Республике Крым и в городе Севастополе, а также в районах восточной Украины, которые сейчас не находятся под контролем правительства, Демократической Республике Конго, КНДР, Египте, Ливии, Мьянме, Никарагуа, Пакистане, Филиппинах, Саудовской Аравии, Южном Судане, Сирии, Венесуэле и Йемене", - говорится в отчете.

Так, ЕС призывает все государства обеспечить, чтобы утверждения о случаях пыток, насильственных исчезновений и внесудебных казней оперативно и эффективно расследовались беспристрастно и прозрачно.

Кроме того, Евросоюз обещает и дальше призывать государства уважать и защищать права меньшинств, включая национальные, этнические и религиозные.

"ЕС обеспокоен случаями постоянных нарушений и злоупотреблений, которые наблюдаются в Камеруне, Мьянме, Пакистане, России и незаконно аннексированной РФ Автономной Республике Крым и в городе Севастополь, и районах восточной Украины, которые сейчас находятся не под контролем правительства", - отмечают в Совете ЕС.

В ЕС также призывают государства соблюдать нормы международного гуманитарного права и права в области прав человека и обеспечивать полный доступ для доставки гуманитарной помощи нуждающимся. В связи с этим Совет ЕС вновь отметил ситуацию на территории незаконно аннексированного Крыма и Севастополя, на оккупированном Донбассе, а также в Мьянме, Израиле, Сирии и Йемене.

Как сообщал УНН, по данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали почти 13 тысяч человек.

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