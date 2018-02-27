В СЕ отметили, что децентрализация является одной из наиболее успешных реформ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Реформа децентрализации является одной из наиболее успешных реформ Украины, но нужно еще многое сделать. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции руководитель Департамента демократического управления Генерального директората по вопросам Совета Европы Даниэль Попеску, передает корреспондент УНН.
"Мы верим в то, что децентрализация - это одна из наиболее успешных реформ в Украине. И Украина достигла значительного прогресса гораздо быстрее, чем некоторые другие европейские страны в этом процессе. Но, конечно, еще много работы впереди", - отметил он.
Д.Попеску подчеркнул, что Украина должна децентрализовать власть и ресурсы.
По его словам, Украина должна объединить местные органы управления, местные органы власти и построить способности, а также улучшить навыки управления местного самоуправления.
Напомним, 21 февраля Комитет министров Совета Европы принял решение о утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.