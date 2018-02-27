У РЄ відзначили, що децентралізація є однією з найбільш успішних реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Реформа децентралізації є однією з найбільш успішних реформ України, але потрібно ще багато зробити. Про це сказав сьогодні на прес-конференції керівник Департаменту демократичного врядування Генерального директорату з питань Ради Європи Даніель Попеску, передає кореспондент УНН.
“Ми віримо в те, що децентралізація — це одна з найбільш успішних реформ в Україні. І Україна досягла значного прогресу набагато швидше, ніж деякі інші європейські країни в цьому процесі. Але, звичайно, ще багато роботи попереду”, — зазначив він.
Д.Попеску наголосив, що Україна повинна децентралізувати владу, а також ресурси.
За його словами, Україна має об’єднати місцеві органи управління, місцеві органи влади і розбудувати спроможності, а також покращити навички управління місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 21 лютого Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.