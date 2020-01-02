В ряде городов Латвии сняли запрет на алкоголь в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. С 1 января 2020 года в Латвии прекращает действовать запрет находиться в общественном месте с открытой алкогольной тарой. Об этом, сообщает портал mixnews.lv, передает УНН.
“При этом у всех самоуправлений республики остается право ввести такой запрет на подконтрольной территории. Поэтому с 1 января в таких городах, как Даугавпилс, Елгава, Лиепая, Резекне находится в общественном месте с открытой бутылкой алкоголя разрешено, а в Риге и некоторых других местах, до сих пор, за это могут оштрафовать”, — сказано в сообщении.
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Общий запрет снят потому как, по мнению Министерства юстиции, “трудно установить опасность или общественный вред таких действий”.
Как писал УНН, в октябре прошлого года, Верховный суд отменил запрет продажи алкоголя в Киеве ночью.
Напомним, в Украине стала популярной черная водка. Напиток выпускали в качестве лимитированной версии, однако вскоре он стал постоянной линейкой отечественного алкогольного производителя — ЛВЗ “Прайм”.