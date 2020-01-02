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У низці міст Латвії зняли заборону на алкоголь в громадських місцях

У низці міст Латвії зняли заборону на алкоголь в громадських місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Латвії припиняє діяти заборона перебувати в громадському місці з відкритою алкогольної тарою. Про це, повідомляє портал mixnews.lv, передає УНН.

“При цьому у всіх самоврядувань республіки залишається право ввести таку заборону на підконтрольній території. Тому з 1 січня в таких містах, як Даугавпілс, Єлгава, Лієпая, Резекне перебувати в громадському місці з відкритою пляшкою алкоголю дозволено, а в Ризі і деяких інших місцях, до сих пір, за це можуть оштрафувати”, — сказано в повідомленні.

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Загальна заборона знята тому як, на думку Міністерства юстиції, “важко встановити небезпеку або суспільну шкоду таких дій”.

Як писав УНН, в жовтні минулого року, Верховний суд скасував заборону продажу алкоголю в Києві вночі.

Нагадаємо, в Україні стала популярною чорна горілка. Напій випускали в якості лімітованої версії, однак незабаром він став постійною лінійкою вітчизняного алкогольного виробника — ЛГЗ “Прайм”.

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