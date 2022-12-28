В Румынии нашли мертвым украинца, пытавшегося пересечь границу в горах

ukru
14:57 • 13520 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 51231 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 68549 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 81568 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 68715 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108651 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134771 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122698 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136081 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117484 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 43601 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 105064 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 124526 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 121851 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 104448 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 219819 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 250440 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 189458 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 195196 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 230732 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 36749 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 104448 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 115321 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 123190 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 138511 просмотра
Актуальное
В Румынии нашли мертвым украинца, пытавшегося пересечь границу в горах

В Румынии нашли мертвым украинца, пытавшегося пересечь границу в горах

Киев • УНН

 • 512489 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Румынии в горах Марамуреш нашли погибшего гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Об этом сообщил директор государственной службы округа Марамуреш Дан Бенга, пишет УНН со ссылкой на Agerpres.

Цитата

"Информация по состоянию на данный момент, полученная коллегами из Инспекции по чрезвычайным ситуациям и Территориальной инспекции пограничной полиции. Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", - сказал он.

Детали

В воскресенье, 25 декабря, украинские пограничники получили информацию о том, что в районе горы Пип Иван Мармаросский их румынские коллеги задержали двух человек, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Задержанные рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, исчезнувших из их поля зрения.

Пограничники сразу начали поиски. Сообщается, что двух украинцев нашли в тот же вечер, еще двоих – в понедельник, 26 декабря. В течение вторника пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски остальных двух человек, которые без соответствующей теплой одежды и снаряжения поднялись на высоту более 1800 метров. Вечером того же дня они приостановили поиски с помощью вертолета SMURD из-за ухудшения видимости и внезапных изменений атмосферных условий.

Согласно полученной информации, один из мужчин имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. В последний раз он выходил на связь утром 26 декабря.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцы пытаются незаконно пересечь границу на "зеленом участке" с Румынией и Молдовой чаще.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы