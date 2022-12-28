У Румунії знайшли мертвим українця, який намагався перетнути кордон у горах

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"Інформація станом на зараз, отримана колегами з Інспекції з надзвичайних ситуацій та Територіальної інспекції прикордонної поліції. Один із двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", - сказав він.

Деталі

У неділю, 25 грудня, українські прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський їх румунські колеги затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затримані розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Прикордонники відразу почали пошуки. Повідомляється, що двох українців знайшли того ж вечора, ще двох – у понеділок, 26 грудня. Протягом вівторка прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки решти двох осіб, які без відповідного теплого одягу та спорядження підійнялися на висоту понад 1800 метрів. Увечері того ж дня вони призупинили пошуки за допомогою гелікоптера SMURD через погіршення видимості та раптові зміни атмосферних умов.

Згідно з отриманою інформацією, один з чоловіків мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею. Востаннє він виходив на зв'язок вранці 26 грудня.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українці намагаються незаконно перетнути кордон на "зеленій ділянці" з Румунією та Молдовою найчастіше.