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У Румунії знайшли мертвим українця, який намагався перетнути кордон у горах

У Румунії знайшли мертвим українця, який намагався перетнути кордон у горах

Київ • УНН

 • 512492 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Румунії у горах Марамуреш знайшли загиблого громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомив директор державної служби округу Марамуреш Дан Бенга, пише УНН з посиланням на Agerpres.

Цитата

"Інформація станом на зараз, отримана колегами з Інспекції з надзвичайних ситуацій та Територіальної інспекції прикордонної поліції. Один із двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", - сказав він.

Деталі

У неділю, 25 грудня, українські прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський їх румунські колеги затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затримані розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Прикордонники відразу почали пошуки. Повідомляється, що двох українців знайшли того ж вечора, ще двох – у понеділок, 26 грудня. Протягом вівторка прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки решти двох осіб, які без відповідного теплого одягу та спорядження підійнялися на висоту понад 1800 метрів. Увечері того ж дня вони призупинили пошуки за допомогою гелікоптера SMURD через погіршення видимості та раптові зміни атмосферних умов.

Згідно з отриманою інформацією, один з чоловіків мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею. Востаннє він виходив на зв'язок вранці 26 грудня.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українці намагаються незаконно перетнути кордон на "зеленій ділянці" з Румунією та Молдовою найчастіше.

Українські Національні Новини

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