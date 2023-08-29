В Румынии в ДТП попал автобус, в котором было 40 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В городе Неводари, Румыния, в ДТП попал автобус, в котором было 40 граждан Украины. Из пассажиров пострадали 15 человек, 8 из них доставили в больницу. Об этом сообщает румынский вещатель TVR, пишет УНН.
Детали
Авария произошла в вечер понедельника, 28 августа. Во время того, как автобус проезжал под мостом, он задел ограничитель высоты. Передняя часть транспорта пострадала больше всего.
Отмечается, что пострадало 15 человек, 8 из них доставили в больницу округа Констанца, их состояние не является критическим.
В спасательной операции и ликвидации последствий ДТП было задействовано 6 бригад первой помощи, мобильная бригада интенсивной терапии, бригада эвакуации, пожарная машина, 2 микроавтобуса, 9 машин скорой помощи от уезда и грузовики.
Напомним
В пятницу вечером, 25 августа, в Италии в аварию попал автобус, в котором находились украинцы. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних.
Министерство иностранных дел Украины оказывает помощь пострадавшим украинцам через генеральное консульство в Милане.