У Румунії в ДТП потрапив автобус, у якому було 40 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У місті Неводарі, Румунія, у ДТП потрапив автобус, у якому було 40 громадян України. З пасажирів постраждали 15 осіб, 8 з них доставили до лікарні. Про це повідомляє румунський мовник TVR, пише УНН.
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Аварія сталася у вечір понеділка, 28 серпня. Під час того, як автобус проїжджав під мостом, він зачепив обмежувач висоти. Передня частина транспорту постраждала найбільше.
Зазначається, що постраждало 15 осіб, 8 з них доставили до лікарні округу Констанца, їхній стан не є критичним.
У рятувальній операції та ліквідації наслідків ДТП було задіяно 6 бригад першої допомоги, мобільну бригаду інтенсивної терапії, бригаду евакуації, пожежну машину, 2 мікроавтобуси, 9 машин швидкої допомоги від повіту та вантажівки.
Нагадаємо
У п'ятницю ввечері, 25 серпня, в Італії в аварію потрапив автобус, у якому перебували українці. Четверо з них були госпіталізовані у важком стані, серед них двоє неповнолітніх.
Міністерство закордонних справ України надає допомогу постраждалим українцям через генеральне консульство в Мілані.