У Румунії в ДТП потрапив автобус, у якому було 40 українців

Деталі

Аварія сталася у вечір понеділка, 28 серпня. Під час того, як автобус проїжджав під мостом, він зачепив обмежувач висоти. Передня частина транспорту постраждала найбільше.

Зазначається, що постраждало 15 осіб, 8 з них доставили до лікарні округу Констанца, їхній стан не є критичним.

У рятувальній операції та ліквідації наслідків ДТП було задіяно 6 бригад першої допомоги, мобільну бригаду інтенсивної терапії, бригаду евакуації, пожежну машину, 2 мікроавтобуси, 9 машин швидкої допомоги від повіту та вантажівки.

Нагадаємо

У п'ятницю ввечері, 25 серпня, в Італії в аварію потрапив автобус, у якому перебували українці. Четверо з них були госпіталізовані у важком стані, серед них двоє неповнолітніх.

Міністерство закордонних справ України надає допомогу постраждалим українцям через генеральне консульство в Мілані.