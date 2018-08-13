В Румынии третий день продолжаются многотысячные протесты

Главное требование участников акций протеста - отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорики Денчиле.

По информации СМИ, вечером в воскресенье, 12 августа, у здания правительства собралось от 10 до 15 тысяч демонстрантов.

Сообщается, что на этот раз протесты в Бухаресте и ряде других городов прошли мирно и без инцидентов. Протестующие выкрикивают лозунги "Коррупция убивает!" и "Отставка!". Они скандируют "Воры, воры!", размахивая флагами Румынии, США, НАТО и Европейского Союза.

Напомним, митинги в Румынии начались в пятницу, 10 августа. Тогда во время акции протеста в Бухаресте пострадали 440 человек.