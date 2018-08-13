У Румунії третій день тривають багатотисячні протести
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Румунії третій день тривають антикорупційні протести з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле. На вулиці румунських міст вийшли тисячі громадян, передає УНН з посиланням на DW.
Головна вимога учасників акцій протесту - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле.
За інформацією ЗМІ, увечері в неділю, 12 серпня, поблизу будівлі уряду зібралось від 10 до 15 тисяч демонстрантів.
Повідомляється, що цього разу протести в Бухаресті та низці інших міст пройшли мирно й без інцидентів. Протестувальники вигукують гасла "Корупція вбиває!" та "Відставка!". Вони скандують "Злодії, злодії!", розмахуючи прапорами Румунії, США, НАТО та Європейського Союзу.
Нагадаємо, мітинги в Румунії почались у п’ятницю, 10 серпня. Тоді під час акції протесту в Бухаресті постраждали 440 осіб.