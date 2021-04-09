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В Румынии еще на месяц продлили локдаун из-за вспышки COVID-19

В Румынии еще на месяц продлили локдаун из-за вспышки COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13210 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство Румынии продлило режим тревоги в стране в связи с пандемией коронавируса еще на 30 дней начиная с 13 апреля. Об этом сообщило в пятницу Radio Romania, пишет УНН.

Детали

Таким образом, в стране сохраняются действующие в настоящее время ограничительные меры. Так, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни действует комендантский час с 20:00. Магазины в этих населенных пунктах закрываются в 18:00 вместо 21:00, кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом, закрыты залы фитнес-центров. Если заболеваемость превышает 7,5 случая на 1 тыс. жителей, эти ограничения действуют и в будни.

Между тем премьер-министр Флорин Кыцу сообщил в среду, что планируется возвращение Румынии к нормальной жизни, то есть к постепенной отмене ограничительных мер начиная с 1 июня 2021 года.

Правительство также постановило, что во время пасхальных праздников 1-2 мая румыны могут выходить на улицы в интервале между 20:00 и 05:00 для участия в богослужениях, 23 и 30 апреля магазины могут быть открыты в интервале между 5:00 и 20:00, а гостиницы на черноморских курортах Румынии в эти дни могут принимать клиентов на 70% общего количества мест.

Справка

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 4 989 человек, умерли 172 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии COVID-19 заболели 993 613 человек, 890 528 инфицированных вылечились, 24 773 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года.

Согласно статистике ВОЗ — в Румынии 988 624 случая заболевания, 24 561 человек погиб.

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