У Румунії ще на місяць подовжили локдаун через спалах COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд Румунії продовжив режим тривоги в країні в зв’язку з пандемією коронавірусу ще на 30 днів починаючи з 13 квітня. Про це повідомило в п’ятницю Radio Romania, пише УНН.

Деталі

Таким чином, в країні зберігаються діючі в даний час обмежувальні заходи. Так, в населених пунктах, де захворюваність протягом 14 днів перевищує чотири випадки на 1 тис. жителів, у вихідні дні діє комендантська година з 20:00. Магазини в цих населених пунктах закриваються о 18:00 замість 21:00, крім аптек, бензоколонок і магазинів з доставкою товарів додому, закриті зали фітнес-центрів. Якщо захворюваність перевищує 7,5 випадку на 1 тис. жителів, ці обмеження діють і в будні.

Тим часом прем’єр-міністр Флорін Кицу повідомив в середу, що планується повернення Румунії до нормального життя, тобто до поступового скасування обмежувальних заходів починаючи з 1 червня 2021 року.

Уряд також ухвалив, що під час великодніх свят 1-2 травня румуни можуть виходити на вулиці в інтервалі між 20:00 і 5:00 для участі в богослужіннях, 23 і 30 квітня магазини можуть бути відкриті в інтервалі між 5:00 і 20:00, а готелі на чорноморських курортах Румунії в ці дні можуть приймати клієнтів на 70% загальної кількості місць.

Довідка

За останніми даними групи стратегічних комунікацій, створеної у Румунії для моніторингу ситуації з поширенням інфекції, за минулі 24 години в країні коронавірусом заразилися 4 989 осіб, померло 172 інфікованих. Всього у Румунії після початку пандемії COVID-19 захворіли 993 613 осіб, 890 528 інфікованих вилікувалися 24 773 померли. Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований в Румунії 26 лютого 2020 року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Румунії 988 624 випадки захворювання, 24 561 особа загинула.

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