В Румынии распалась правительственная коалиция

"(Вчера, 26 августа - ред.) У меня была встреча с госпожой премьер-министром Виорикой Данчилэ в качестве председателя СДП (Социал-демократической партии) (...), чтобы обсудить выход из этой ситуации - должны ли мы остаться или оставить правящую коалицию. Я также ожидал, что миссис PM расскажет мне, есть ли у нее планы восстановить управление, рассмотрев несколько компонентов (...) Я ожидал положительных ответов на все эти вопросы, чтобы мы могли продолжать руководить. (...) К сожалению, я не получил встречного предложения. (...) Мои коллеги решили таким образом покинуть коалиционное правительство, которое мы составили вместе с СДП", - сказал Таричану.

Также, Попеску-Таричану объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сената.

Напомним, США и Румыния выступают против "Северного потока - 2" и аналогичных проектов РФ.