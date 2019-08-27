У Румунії розпалася урядова коаліція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Постійна делегація Альянсу лібералів і демократів (ALDE) в понеділок проголосувала за вихід з коаліційного уряду і схвалення кандидатури Мірчі Диякону на президентських виборах в листопаді цього року, заявив лідер ALDE Калин Попеску-Таричану. Про це УНН повідомляє з посиланням на AGERPRES.
"(Вчора, 26 серпня –ред.) у мене була зустріч з пані прем'єр-міністром Віорікою Данчіле в якості голови СДП (Соціал-демократичної партії) (...), щоб обговорити вихід з цієї ситуації - чи повинні ми залишитися або залишити правлячу коаліцію. Я також очікував, що місіс PM розповість мені, чи є у неї плани відновити управління, розглянувши кілька компонентів (...). Я очікував позитивних відповідей на всі ці питання, щоб ми могли продовжувати керувати. (...) На жаль, я не отримав зустрічної пропозиції. (...) Мої колеги вирішили таким чином покинути коаліційний уряд, який ми склали разом з СДП", - сказав Таричану.
Також, Попеску-Таричану, оголосив, що піде у відставку з поста президента Сенату.
Нагадаємо, США і Румунія виступають проти "Північного потоку — 2" і аналогічних проектів РФ.