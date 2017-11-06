В Румынии прошли протесты против правовой реформы

“Перед зданием парламента в Бухаресте в воскресенье, 6 ноября, прошла демонстрация против запланированной в Румынии правовой реформы”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в акции протеста приняли участие 12 тысяч человек.

Об аналогичных акцииях сообщается и в других румынских городах.

Напомним, что румынский парламент сейчас обсуждает проект реформы, которая предусматривает ограничение полномочий прокуратуры, которая ведет дела по статьям о коррупции. Согласно проекту, она не сможет вести расследование против чиновников, а министерство юстиции расширит контроль над деятельностью прокуроров.

Как сообщал УНН, по всей России на акциях задержали почти 450 человек .