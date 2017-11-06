У Румунії пройшли протести проти правової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Румунії мітингувальники виступили проти нового законопроекту, за допомогою якого хочуть обмежити повноваження прокуратури в боротьбі з корупцією, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Перед будівлею парламенту в Бухаресті в неділю, 6 листопада, пройшла демонстрація проти запланованої в Румунії правової реформи”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в акції протесту взяли участь 12 тисяч осіб.
Про аналогічні акції повідомляється і в інших румунських містах.
Нагадаємо, що румунський парламент зараз обговорює проект реформи, яка передбачає обмеження повноважень прокуратури, яка веде справи за статтями про корупцію. Згідно з проектом, вона не зможе вести розслідування проти чиновників, а міністерство юстиції розширить контроль над діяльністю прокурорів.
Як повідомляв УНН, по всій Росії на акціях затримали майже 450 людей.