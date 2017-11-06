У Румунії пройшли протести проти правової реформи

“Перед будівлею парламенту в Бухаресті в неділю, 6 листопада, пройшла демонстрація проти запланованої в Румунії правової реформи”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в акції протесту взяли участь 12 тисяч осіб.

Про аналогічні акції повідомляється і в інших румунських містах.

Нагадаємо, що румунський парламент зараз обговорює проект реформи, яка передбачає обмеження повноважень прокуратури, яка веде справи за статтями про корупцію. Згідно з проектом, вона не зможе вести розслідування проти чиновників, а міністерство юстиції розширить контроль над діяльністю прокурорів.

Як повідомляв УНН, по всій Росії на акціях затримали майже 450 людей.