В Румынии во время свадьбы в ресторане обвалился балкон: есть пострадавшие

Обвал произошел на горном курорте Дурау на севере Румынии. Во время празднования перекрытия в доме частично разрушились и люди упали с высоты более трех метров.

По предварительным данным, балкон обвалился из-за большого количества людей. В этот вечер гости также смотрели финал чемпионата мира по футболу "Франция-Хорватия".



Напомним, 5 июля утром в Ивано-Франковске в жилом доме обвалился балкон, в результате чего пострадала пожилая женщина.