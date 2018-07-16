В Румынии во время свадьбы в ресторане обвалился балкон: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Румынии во время празднования свадьбы в ресторане провалился деревянный пол балкона. В результате инцидента пострадали 18 человек, три человека в тяжелом состоянии. Главными травмами являются переломы. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылок на Romania TV.
Обвал произошел на горном курорте Дурау на севере Румынии. Во время празднования перекрытия в доме частично разрушились и люди упали с высоты более трех метров.
По предварительным данным, балкон обвалился из-за большого количества людей. В этот вечер гости также смотрели финал чемпионата мира по футболу "Франция-Хорватия".
Напомним, 5 июля утром в Ивано-Франковске в жилом доме обвалился балкон, в результате чего пострадала пожилая женщина.