У Румунії під час весілля в ресторані обвалився балкон: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Румунії під час святкування весілля в ресторані провалилася дерев'яна підлога балкону. У результаті інциденту постраждали 18 людей, три людини у важкому встані. Головними травмами є переломи. Усі постраждалі госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланям на Romania TV.
Обвал стався на гірському курорті Дурау на півночі Румунії. Під час святкування перекриття в будинку частково зруйнувалися і люди впали з висоти більше трьох метрів.
За попередніми даними, балкон обвалився через велику кількість людей. У цей вечір гості також дивилися фінал чемпіонату світу з футболу "Франція-Хорватія".
Нагадаємо, 5 липня вранці в Івано-Франківську в житловому будинку обвалився балкон, внаслідок чого постраждала літня жінка.