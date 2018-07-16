У Румунії під час весілля в ресторані обвалився балкон: є постраждалі

Обвал стався на гірському курорті Дурау на півночі Румунії. Під час святкування перекриття в будинку частково зруйнувалися і люди впали з висоти більше трьох метрів.

За попередніми даними, балкон обвалився через велику кількість людей. У цей вечір гості також дивилися фінал чемпіонату світу з футболу "Франція-Хорватія".



Нагадаємо, 5 липня вранці в Івано-Франківську в житловому будинку обвалився балкон, внаслідок чого постраждала літня жінка.