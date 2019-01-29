В Румынии Минобороны будет судиться с президентом

Сообщается, что министерство национальной обороны подало апелляционную жалобу в Апелляционный суд Бухареста еще 11 января в которой просит суд "аннулирование административного акта № 1131 от 28.12.2018".



Отметим, что Министерство обороны будет судиться с Клаусом Йоханнисом и администрацией президента, о продлении мандата генерала Николае Чука в должности председателя Генерального штаба.



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