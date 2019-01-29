В Румынии Минобороны будет судиться с президентом
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 29 января. УНН. Во вторник, 29 января в Апелляционном суде Бухареста проходит рассмотрение жалобы Министерства национальной обороны Румынии против президента страны Клауса Йоханиса, в которой оборонное ведомство требует отмены указа, подписанного президентом, по продлевает мандат начальника Генерального штаба, генерала Николае Чука, сообщает УНН.
Сообщается, что министерство национальной обороны подало апелляционную жалобу в Апелляционный суд Бухареста еще 11 января в которой просит суд "аннулирование административного акта № 1131 от 28.12.2018".
Отметим, что Министерство обороны будет судиться с Клаусом Йоханнисом и администрацией президента, о продлении мандата генерала Николае Чука в должности председателя Генерального штаба.
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