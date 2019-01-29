У Румунії Міноборони судитиметься з президентом

Повідомляється, що міністерство національної оборони подало апеляційну скаргу в Апеляційний суд Бухареста ще 11 січня в якій просить суд "анулювання адміністративного акту № 1131 від 28.12.2018".



Відмітимо, що Міністерство оборони позивається до Клауса Йоханніса і адміністрації президента, щодо продовження мандату генерала Ніколає Чука на посаді голови Генерального штабу.



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