У Румунії Міноборони судитиметься з президентом

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 29 січня. УНН. У вівторок, 29 січня в Апеляційному суді Бухареста проходить розгляд скарги Міністерства національної оборони Румунії проти президента країни Клауса Йоханіса, в якій оборонне відомство вимагає скасування указу, підписаного президентом, щодо подовжує мандату начальника Генерального штабу, генерала Ніколає Чука, повідомляє УНН.

Повідомляється, що міністерство національної оборони подало апеляційну скаргу в Апеляційний суд Бухареста ще 11 січня в якій просить суд "анулювання адміністративного акту № 1131 від 28.12.2018".

Відмітимо, що Міністерство оборони позивається до Клауса Йоханніса і адміністрації президента, щодо продовження мандату генерала Ніколає Чука на посаді голови Генерального штабу.

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