В Румынии 66 случаев заболевания корью за последнюю неделю

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78209 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129685 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129409 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124896 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 106847 просмотра
Актуальное
В Румынии 66 случаев заболевания корью за последнюю неделю

В Румынии 66 случаев заболевания корью за последнюю неделю

Киев  •  УНН

 • 11482 просмотра

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. За последнюю неделю в Румынии, в частности, в округе Нямц, было зарегистрировано 66 новых случаев заболевания корью, общее число пациентов с корью достигает около 16 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на stiri-neamt.ro.

По данным Национального центра эпидемиологического надзора и профилактики с инфекционными заболеваниями (CNSCBT), общее число случаев заболевания корью в Румынии составляет 15 857, из которых 61 - смертельные случаи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От кори с начала года умерли уже восемь человек

Как сообщал УНН, с начала 2019 по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело почти 600 человек.

Всего с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).

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