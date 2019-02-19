В Румынии 66 случаев заболевания корью за последнюю неделю

По данным Национального центра эпидемиологического надзора и профилактики с инфекционными заболеваниями (CNSCBT), общее число случаев заболевания корью в Румынии составляет 15 857, из которых 61 - смертельные случаи.

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Как сообщал УНН, с начала 2019 по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело почти 600 человек.

Всего с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).