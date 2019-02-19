У Румунії 66 випадків захворювання на кір за останній тиждень

За даними Національного центру епідеміологічного нагляду та профілактики з інфекційними захворюваннями (CNSCBT), загальне число випадків захворювання на кір в Румунії становить 15 857, з яких 61 — смертельні випадки.

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Як повідомляв УНН, з початку 2019 року станом на 14 лютого в Одеській області на кір захворіло майже 600 осіб.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 21 355 людей — 9 304 дорослих та 12 051 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 446 людини: 1 152 дорослих та 2 294 дитини), Рівненській (1 927: 661 дорослих та 1 266 дітей), Вінницькій (1 901: 826 дорослих та 1 075 дітей), Хмельницькій (1 542: 834 дорослих та 708 дітей) областях і м. Київ (1 791 людей: 1 007 дорослих та 784 дитини).