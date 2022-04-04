В Луганской области вражеский снаряд попал в церковь: ранены два священника – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Рубежном Луганской области снаряд российских оккупантов попал в церковь и ранил двух священников. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует УНН.
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"Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", — написал Гайдай.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли больницу в Рубежном. Один человек погиб, трое - пострадало.