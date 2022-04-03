Одна людина загинула, троє постраждалих. росіянами обстріляна лікарня в Рубіжному
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що за звітну добу від вогню росіян загинув житель Рубіжного, передає УНН.
Деталі
Три людини поранені – це мешканці Лисичанська та Новодружеська.
З-під завалів зруйнованого житла врятовано чотирьох осіб.
Росіяни пошкодили обстрілами ще 13 об’єктів. На дев’ятьох з них сталося розповсюдження полум’я. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Ворожий снаряд влучив в лікарню Рубіжного. Інформація стосовно жертв уточнюється.