Одна людина загинула, троє постраждалих. росіянами обстріляна лікарня в Рубіжному

Деталі

Три людини поранені – це мешканці Лисичанська та Новодружеська.

З-під завалів зруйнованого житла врятовано чотирьох осіб.

Росіяни пошкодили обстрілами ще 13 об’єктів. На дев’ятьох з них сталося розповсюдження полум’я. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Ворожий снаряд влучив в лікарню Рубіжного. Інформація стосовно жертв уточнюється.