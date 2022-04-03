Один человек погиб, трое пострадавших. русскими обстреляна больница в Рубежном
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что за отчетные сутки от огня россиян погиб житель Рубежного, передает УНН.
Детали
Три человека ранены - это жители Лисичанска и Новодружеска.
Из-под завалов разрушенного жилища спасены четыре человека.
Русские повредили обстрелами еще 13 объектов. На девяти из них произошло распространение пламени. Разрушениям подверглись три многоэтажки и шесть частных домов. Вражеский снаряд попал в больницу Рубежного. Информация о жертвах уточняется.