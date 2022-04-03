Один человек погиб, трое пострадавших. русскими обстреляна больница в Рубежном

Детали

Три человека ранены - это жители Лисичанска и Новодружеска.

Из-под завалов разрушенного жилища спасены четыре человека.

Русские повредили обстрелами еще 13 объектов. На девяти из них произошло распространение пламени. Разрушениям подверглись три многоэтажки и шесть частных домов. Вражеский снаряд попал в больницу Рубежного. Информация о жертвах уточняется.