На Луганщині ворожий снаряд влучив у церкву: поранено двох священників – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Рубіжному Луганської області снаряд російських окупантів влучив у церкву і поранив двох священників. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
Цитата
"Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав Гайдай.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли лікарню в Рубіжному. Одна людина загинула, троє – постраждало.