На Луганщині ворожий снаряд влучив у церкву: поранено двох священників – голова ОВА

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"Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", — написав Гайдай.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли лікарню в Рубіжному. Одна людина загинула, троє – постраждало.