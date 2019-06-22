В Рубежанский больнице после массового отравления остаются госпитализированными 25 человек

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Рубежанский городской больницы в Луганской области, с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, остаются госпитализированными 25 человек (из них 22 ребенка), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.