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У Рубіжанській лікарні після масового отруєння залишаються госпіталізованими 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Рубіжанській міській лікарні на Луганщині, з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, залишаються госпіталізованими 25 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

У Рубіжанській лікарні після масового отруєння залишаються госпіталізованими 25 осіб

Нагадаємо, після відпочинку на пляжі "Малібу" в Луганській області з діагнозом гастроентероколіт у лікарнях міста Рубіжне та Сєвєродонецьк перебувало 40 осіб, з яких 33 дитини.

Поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області.

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