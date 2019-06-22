У Рубіжанській лікарні після масового отруєння залишаються госпіталізованими 25 осіб

КИЇВ. 22 червня. УНН. У Рубіжанській міській лікарні на Луганщині, з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, залишаються госпіталізованими 25 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.