В РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения

"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку с некоторыми видами вооружений церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам можно говорить о благословении воина на несение военной службы, на защиту Отечества. При осуществлении соответствующего обряда благословляется и личное оружие. По этой же причине не должно быть освящено оружие массового поражения. Священник признал, что по этому вопросу позиция комиссии разошлась с практикой последних лет. Тутунов убежден, что до конца июля документ будет отредактирован и затем направлено на обсуждение. Он отметил, что проект не является официальным документом, а лишь является мнением членов комиссии.

Отметим, что практика благословения церковью различных видов вооружения в РПЦ распространена. Так, в декабря 2016 года Владивостокская епархия рассказала, что местный священник освятил боевые самолеты Су-25 и военную технику. Нередко к священникам обращаются для того, чтобы они освятили вооружение: бомбардировщики, боевые ракеты ("Тополь" и "Искандер"), подводные лодки. У нас в требнике даже такой обряд как освящение оружия. В данном контексте оружие рассматривается как средство защиты и спасения.

Напомним, правительство Новой Зеландии потратит более 130 млн долларов на масштабную кампанию по выкупу у населения полуавтоматического оружия.

А исследователи отмечают, что общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.