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В РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения

Киев • УНН

 • 17600 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские священнослужители решили, что им не следует освящать оружие массового поражения. Решение было принято на специальной комиссии по церковному праву. По итогам комиссии был составлен проект документа, который будет регулировать освящения оружия. Об этом сообщила "ВВС-Русская служба", передает УНН.

В РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения

"Необходимость в появлении подобного документа была обусловлена новыми реалиями, поскольку с некоторыми видами вооружений церковь в принципе не встречалась до ХХ века и скорее даже его второй половины", - рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам можно говорить о благословении воина на несение военной службы, на защиту Отечества. При осуществлении соответствующего обряда благословляется и личное оружие. По этой же причине не должно быть освящено оружие массового поражения. Священник признал, что по этому вопросу позиция комиссии разошлась с практикой последних лет. Тутунов убежден, что до конца июля документ будет отредактирован и затем направлено на обсуждение. Он отметил, что проект не является официальным документом, а лишь является мнением членов комиссии.

Отметим, что практика благословения церковью различных видов вооружения в РПЦ распространена. Так, в декабря 2016 года Владивостокская епархия рассказала, что местный священник освятил боевые самолеты Су-25 и военную технику. Нередко к священникам обращаются для того, чтобы они освятили вооружение: бомбардировщики, боевые ракеты ("Тополь" и "Искандер"), подводные лодки. У нас в требнике даже такой обряд как освящение оружия. В данном контексте оружие рассматривается как средство защиты и спасения.

Напомним, правительство Новой Зеландии потратит более 130 млн долларов на масштабную кампанию по выкупу у населения полуавтоматического оружия.

А исследователи отмечают, что общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.

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