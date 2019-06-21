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У РПЦ запропонували більше не освячувати зброю масового ураження

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські священнослужителі вирішили, що їм не слід освячувати зброю масового ураження. Рішення було прийняте на спеціальній комісії з церковного права. За підсумками комісії був складений проект документа, який буде регулювати освячення зброї. Про це повідомила "ВВС-Русская служба", передає УНН.

У РПЦ запропонували більше не освячувати зброю масового ураження

"Необхідність у появі подібного документа була зумовлена новими реаліями, оскільки з деякими видами озброєнь церква в принципі не зустрічалася до ХХ століття і швидше навіть його другої половини", - розповів єпіскоп Зеленоградский Сава (Тутунов)

За його словами можна говорити про благословення воїна на несення військової служби, на захист Вітчизни. При здійсненні відповідного обряду благословляється і особиста зброя. З цієї ж причини не має освячуватися зброя масового ураження. Священник визнав, що з цього питання позиція комісії розійшлася з практикою останніх років. Тутунов переконаний, що до кінця липня документ буде відредаговано і потім направлено на обговорення. Він наголосив, що проект не є офіційним документом, а лише є думкою членів комісії.

Зазначимо, що практика благословення церквою різних видів озброєння в РПЦ поширена. Так, у грудні 2016 року Владивостокська єпархія розповіла, що місцевий священик освятив бойові літаки Су-25 і військову техніку. Нерідко до священиків звертаються для того, щоб вони освятили озброєння: бомбардувальники, бойові ракети ("Тополя" і "Іскандер"), підводні човни. У нас в требніку навіть є такий обряд як освячення зброї. В даному контексті зброю сприймається як засіб захисту і порятунку.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії витратить понад 130 млн доларів на масштабну кампанію з викупу у населення напівавтоматичної зброї.

А дослідники відзначають, що загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.

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