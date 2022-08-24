В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 8420 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 33556 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87144 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122289 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121448 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271433 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134031 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122407 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374200 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84073 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
1.9м/с
73%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 7216 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12244 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 31597 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7708 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8944 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271434 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295512 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374200 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350302 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396800 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78543 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112278 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171019 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80217 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

Киев • УНН

 • 121804 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В украинской разведке заявили, что, несмотря на то, что беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, на данный момент угрозы наземной операции со стороны белорусского государства нет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Nexta, которое цитирует ГУР, информирует УНН.

В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

Детали 

По словам представителя военной разведки Украины, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны беларуси. Хотя беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

Цитата

«Стратегически я уверен, что беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от российской федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии. К сожалению, государство беларусь уже втянуто в войну против Украины. Что касается наземной операции, сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом», – резюмировал Юсов.

Дополнение 

Правитель беларуси александр лукашенко в четверг заявил, что россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны", и настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями москвы. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04