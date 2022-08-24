В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

Детали

По словам представителя военной разведки Украины, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны беларуси. Хотя беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

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«Стратегически я уверен, что беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от российской федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии. К сожалению, государство беларусь уже втянуто в войну против Украины. Что касается наземной операции, сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом», – резюмировал Юсов.

Дополнение

Правитель беларуси александр лукашенко в четверг заявил, что россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны", и настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями москвы.