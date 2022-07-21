лукашенко: війна в Україні має припинитися, щоб не допустити ядерної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Самопроголошений правитель білорусі олександр лукашенко у четвер заявив, що росія, Україна та Захід мають домовитися про припинення війни, щоб уникнути "провалля ядерної війни", і наполягав на тому, щоб Київ погодився з вимогами Москви, передає УНН.
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"Ми повинні зупинитися, дійти згоди, покласти край цьому бардаку, операції та війні в Україні", - заявив лукашенко, головний союзник диктатора путіна, в ексклюзивному інтерв'ю AFP у Мінську.
"Давайте зупинимося, а потім придумаємо, як далі жити", - сказав він під час годинного інтерв'ю у Палаці Незалежності.
"Далі йти не треба. Далі прірва ядерної війни. Туди йти не треба", - сказав він, виступаючи на 148-й день наступу Москви в Україні.
Деталі
лукашенко звинуватив Захід у прагненні до конфлікту з росією та у провокуванні війни в Україні.
"Ви розпалили війну і продовжуєте її", - сказав він.
"Ми бачили причини цієї війни", - додав він.
"Якби росія не випередила вас, членів НАТО, ви б організували і завдали їй удару", - сказав він, повторюючи пропаганду путіна.
Контекст
білорусь послужила плацдармом для втручання росії в Україну, але лукашенко поки що уникає називати себе стороною конфлікту.
Аналітики кажуть, що він чудово усвідомлює той факт, що більшість білорусів не підтримують введення військ до України.
67-річний лукашенко править білоруссю майже три десятиліття.