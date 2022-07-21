лукашенко: війна в Україні має припинитися, щоб не допустити ядерної війни

Цитата

"Ми повинні зупинитися, дійти згоди, покласти край цьому бардаку, операції та війні в Україні", - заявив лукашенко, головний союзник диктатора путіна, в ексклюзивному інтерв'ю AFP у Мінську.

"Давайте зупинимося, а потім придумаємо, як далі жити", - сказав він під час годинного інтерв'ю у Палаці Незалежності.

"Далі йти не треба. Далі прірва ядерної війни. Туди йти не треба", - сказав він, виступаючи на 148-й день наступу Москви в Україні.

Деталі

лукашенко звинуватив Захід у прагненні до конфлікту з росією та у провокуванні війни в Україні.

"Ви розпалили війну і продовжуєте її", - сказав він.

"Ми бачили причини цієї війни", - додав він.

"Якби росія не випередила вас, членів НАТО, ви б організували і завдали їй удару", - сказав він, повторюючи пропаганду путіна.

Контекст

білорусь послужила плацдармом для втручання росії в Україну, але лукашенко поки що уникає називати себе стороною конфлікту.

Аналітики кажуть, що він чудово усвідомлює той факт, що більшість білорусів не підтримують введення військ до України.

67-річний лукашенко править білоруссю майже три десятиліття.